На Урале суд защитил женщину, которая пыталась сдать в магазин джемпер

Суд встал на сторону покупательницы в споре с продавцом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В уральском городе Серов суд защитил права женщины, которая купила джемпер, а потом безуспешно пыталась сдать его обратно, так как вещь ей не подошла. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Горожанка при покупке одежды расплатилась подарочным сертификатом, доплатив 100 рублей. Оказалось, что джемпер не подошел ей по цвету и размеру. В итоге продавец ИП Рассанова О.В. отказалась возвращать деньги, посоветовав прийти через неделю. Тогда же продавец заявила, что вернет сертификат и доплату, а не деньги.

Суд встал на сторону покупательницы, постановив вернуть ей 15 500 рублей, включая стоимость товара, неустойку, оплатить моральный вред, судебные расходы и штраф.