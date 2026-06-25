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НовостиОбщество25 июня 2026 7:02

В Реже предприятие задолжало работникам больше 9 миллионов рублей

В Реже предприятие погасило крупный долг перед работниками после вмешательства прокуратуры
Никита ПРИХОДЬКО
За два месяца предприятие накопило перед работниками долг суммой больше 9 миллионов рублей

За два месяца предприятие накопило перед работниками долг суммой больше 9 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Реже АО «Щебеночный завод» накопило крупный долг перед работниками. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. Так, в период с апреля по май 2026 года предприятие задолжало 82 работникам больше 9 миллионов рублей зарплаты.

- В целях восстановления их трудовых прав прокуратура директору организации внесла представление об устранении нарушений закона, а также в отношении организации возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Лишь после вмешательства ведомства АО «Щебеночный завод» полностью погасило задолженность. Однако прокуратура продолжает проводить проверку. Отмечается, что при выявлении нарушений будут приняты дополнительные меры по восстановлению трудовых прав работников.