В Свердловской области продолжает дорожать бензин

Дизельное топливо за неделю подорожало на 4,66% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжают расти цены на бензин. Исходя из статистики Свердловскстата, за последнюю неделю топливо ИА-92 подорожало на 1,6%, его средняя стоимость за литр составила 65,29 рублей.

Значительно вырос в цене бензин АИ-95 – на 2,44% за неделю. В среднем за литр топлива придется отдать 70,71 рублей. Сильнее всего подорожало дизельное топливо – на 4,66%. Средняя цена за литр – 83,5 рублей.

Меньше всего подорожание коснулось бензина АИ-98 и выше – за неделю цены выросли на 0,5% и составили в среднем 94,22 рублей.

Напомним, что ранее популярная сеть АЗС в Екатеринбурге начала отпускать 40 литров топлива на один чек. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, дефицита топлива в Свердловской области нет, а временные ограничения не должны вызывать панику. Также не создавать ажиотаж на заправках призвал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.