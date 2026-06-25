Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил Максим Чаплыгин

В Екатеринбурге произошли кадровые перестановки. На пост главы Орджоникидзевского района назначили Максима Чаплыгина, который ранее руководил Департаментом потребительского рынка и услуг.
Такое решение принял глава города Алексей Орлов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
С 2018 года пост главы Орджоникидзевского района занимал Роман Кравченко. Однако 30 апреля 2026 года его отправили в отставку. Причиной послужили три административных протокола, которые были составлены по инициативе прокуратуры из-за выявленных нарушений.
В связи с переходом Максима Чаплыгина на новую должность, освободилось место директора Департамента потребительского рынка и услуг. Кто займет его, пока неизвестно.