Уральцы продолжают помогать фронту: в новые регионы отправилась очередная фура

Фото: Марина Новоселова

Жители Свердловской области продолжают поддерживать бойцов на передовой и волонтеров, которые регулярно доставляют гуманитарные грузы в зону спецоперации. И к этой работе с каждым месяцем присоединяется все больше неравнодушных уральцев.

Недавно на новые территории отправилась очередная, уже 73-я по счету фура с гуманитарной помощью. В составе груза — оборудование, генераторы, продукты питания, а также посылки и письма от родных и близких.

— Мы продолжаем помогать нашим бойцам и поддерживать волонтеров, которые доставляют гуманитарную помощь на передовую. Мы помогли организовать очередную поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, оплатив расходы на топливо, — отметил депутат Государственной думы Лев Ковпак.

Адресную помощь получили и свердловчане, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. За каждой такой отправкой стоят сотни жителей региона, готовых помочь делом.

По словам волонтеров, сегодня на передовой по-прежнему востребованы генераторы, средства связи, инструменты, маскировочные сети, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. Сбор гуманитарной помощи продолжается.