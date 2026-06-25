ВИЗ-Сталь расширяет возможности занятий спортом для сотрудников

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

В Екатеринбурге по инициативе ВИЗ-Стали прошёл корпоративный турнир по волейболу среди уральских команд Группы НЛМК. Соревнования посвятили 300-летию Верх-Исетского завода — промышленного истока ВИЗ-Стали и ВИЗа — и включили в программу мероприятий ко Дню металлурга.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

В турнире сыграли 7 сборных подразделений и предприятий. Впервые к соревнованиям присоединились студенты профильного Уральского политехнического колледжа: они вошли в составы команд и добавили игре темпа. При этом итог, как и всегда в волейболе, определяли сыгранность и командная работа.

По результатам матчей победителем стала сборная НЛМК. Второе место заняла команда «План Б» цеха холодной прокатки ВИЗ-Стали, третье — у энергетического управления ВИЗ-Стали.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

Развитие корпоративного спорта является важной частью социальной поддержки сотрудников Группы НЛМК. Помимо турниров и спартакиад на Урале при поддержке ВИЗ-Стали проводятся бесплатные тренировки по шести видам для всех желающих, действуют корпоративные команды по футболу, волейболу, хоккею и спортивной ходьбе, формируются спортивные сообщества и предлагаются новые форматы — чтобы каждый мог найти свой вид активности, независимо от уровня подготовки. Визовцы имеют возможность посещать тренажерные залы на территории предприятия, получают частичную компенсацию за занятия спортом на внешних площадках.

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