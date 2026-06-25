Основинский парк в Екатеринбурге благоустроят за счет средств городского бюджета

Основинский парк набрал больше 44 тысяч голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге благоустроят Основинский парк, который занял второе место в голосовании по проекту ФКГС, собрав больше 44 тысяч голосов. Несмотря на то, что объект не получил федеральное финансирование, власти намерены выделить средства на обновление территории из городского бюджета.

- Логично, что Основинский парк, который занял второе место, достоин того, чтобы уже в 2027 году за счет средств муниципального бюджета провести полномасштабное благоустройство. Я думаю, мы это сделаем, - заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что первое место занял участок набережной Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. За него проголосовали порядка 86 тысячи екатеринбуржцев. Территорию благоустроят за счет средств федерального бюджета.

Всего в этом году участие в голосовании приняли больше 305 тысяч жителей.