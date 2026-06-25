В Каменске-Уральском осудили уборщицу, которая сломала нос школьнице

Женщине назначили 300 часов обязательных работ. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Каменске-Уральском вынесли приговор уборщице ресторана, которая сломала нос 15-летней школьнице. Напомним, что инцидент произошел 8 февраля. В тот день девочка пришла вместе с подругами в ресторан. Они сделали заказ и ждали, когда им принесут еду.

В этот момент к ним подошла уборщица. Ей показалось, что школьница сидит без заказа, и попыталась ее выгнать. Сотрудница ресторана назвала ее «овцой» и ударила в нос».

– В результате действий осужденной несовершеннолетней были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину признали виновной в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия в отношении несовершеннолетней». Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил ей 300 часов обязательных работ.