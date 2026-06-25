В Свердловской области 25 июня объявили режим беспилотной опасности

Беспилотную опасность объявили 25 июня в 10:38 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 25 июня в 10:38 объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

– Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, – написал в своем канале глава Свердловской области.

Денис Паслер также отметил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя подбирать никакие обломки или перемещать их. Кроме того, в Свердловской области действует запрет на распространение информации о работе систем ПВО или беспилотников.

Ограничений на выпуск и прилет воздушных судов в аэропорту Кольцово пока не введен.

Последний раз режим беспилотной опасности вводили на территории региона 20 июня.