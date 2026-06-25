Улицу Вайнера в Екатеринбурге огородили забором перед реконструкцией

На Вайнера привезли строительный забор. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге огородили забором улицу Вайнера перед реконструкцией. Фотографии строительной техники опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года.

– Мы будем делать все, чтобы максимально ускорить работы. Работы предстоят серьезные, но я не сомневаюсь, что уже следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, – отметил мэр Екатеринбурга.

Работы по обновлению Вайнера будет выполнять компанию из Уфы. Сумма контракта – 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, а самое главное – озеленят улицу. Общая площадь участка – 13 тысяч квадратных метров.