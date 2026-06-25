В Екатеринбурге пенсионерка вышла из дома и бесследно исчезла

Пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ведутся поиски 77-летней Людмилы Вавиловой, которая пропала 23 июня 2026 года. В тот день пенсионерка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Поисками пожилой екатеринбурженки занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропала Вавилова (Герасимова) Людмила Ивановна, 77 лет, 1948 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост пенсионерки составляет 164 сантиметра, телосложение худощавое. У Людмилы седые волосы и серые глаза. В день пропажи она была одета в светло-коричневую шапку, серый свитер, зеленые штаны и синие тапки, а также в светло-сиреневую куртку.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Людмилы Вавиловой, сообщите об этом инфоргу поисков Анне: 8 (965) 513-24-95. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.