Свердловские власти направят 4,6 млрд на развитие коммунальной инфраструктуры

Больше 4,6 миллиарда рублей выделят на развитие коммунальной инфраструктуры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на развитие коммунальной инфраструктуры в 2026-2027 годах направят больше 4,6 миллиарда рублей. В текущем году планируется обновить свыше 100 километров теплосетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

- Качество коммунальных услуг улучшится для более чем 365 тысяч жителей Среднего Урала. Особое внимание уделяем тем территориям, где износ инженерных сетей наиболее высок, - рассказал губернатор региона Денис Паслер.

На некоторых объектах уже ведутся работы. Например, в Сухом Логу выполняется капремонт водопроводных сетей на улицах Кирова и Победы. Работы завершены уже на 85%. В Нижнем Тагиле специалисты обновляют систему теплоснабжения, а в Сосьвинском МО – канализационные коллекторы.

Также в 2026 году планируется провести ряд работ в Камышлове, Верхнем Тагиле, Кировграде, Шале и Михайловске, Березовском и в других муниципалитетах.