Три волонтера ФКГС из Екатеринбурга стали лучшими в России

Всего в голосовании участвовали больше 4,5 тысячи волонтеров. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в голосовании за объекты для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали больше 4,5 тысячи волонтеров. Все они помогали горожанам сделать свой выбор. Трое из них собрали свыше 6 тысячи голосов и стали лучшими в России.

- От общего числа голосов удалось собрать около 70% голосов силами волонтеров – 203 177 голосов. Три человека собрали более 6 тысяч голосов. Это Аксенов Максим, Позднякова Софья и Кузьмин Иван, - рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев.

Главным лидером стал Максим Аксенов, собравший 6 920 голосов. На втором месте оказалась Софья Позднякова – она помогла сделать свой выбор 6 878 жителям Екатеринбурга. Еще 6 477 голосов собрал Иван Кузьмин. Отмечается, что всего по Свердловской области работали около 9 тысяч волонтеров.