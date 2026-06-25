Кедр из Свердловской области может стать главным деревом России

Свердловский кедр входит в десятку лидеров голосования. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области кедр, который растет в Нижнесалдинской кедровой роще, претендует на победу во всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Голосование продлится до 1 августа 2026 года. Всего за звание главного дерева России борются 78 номинантов из разных регионов страны. На данный момент свердловский кедр входит в десятку лидеров.

- Средний Урал в этом престижном конкурсе представляет ровесник Нижней Салды (город основан в 1760 году) сибирский «Волшебный кедр». У жителей он почитается как дерево, исполняющее нематериальные желания, - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Высота «Волшебного кедра» составляет около 24 метров, а диаметр ствола превышает 1 метр. Даже сейчас, спустя столько лет, он продолжает ежегодно плодоносить.

Высота кедра составляет около 24 метров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В начале XX века часть рощи принадлежала художнику Владимиру Кузнецову. В 1880-х годах ее часто посещал уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, работая над своими произведениями. Считается, что именно здесь он черпал вдохновение для романов «Сестры», «Горное гнездо» и «Приваловские миллионы».