В Каменске-Уральском прокуратура помогла мужчине получить инвалидность

Прокуратура помогла мужчине, который долгое время не мог получить инвалидность Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском мужчина долгое время не мог получить инвалидность. Он неоднократно обращался в городскую больницу для госпитализации и оформления документов на медико-социальную экспертизу для установления группы.

Однако никаких действий медучреждение не предпринимало. Тогда свердловчанин решил обратиться в прокуратуру. Ведомство провело проверку.

- Проверка показала, что сотрудниками учреждения работа по оформлению документов для направления заявителя на медико-социальную экспертизу была организована ненадлежащим образом, длительное время не принимались меры к назначению необходимых обследований, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда ведомство внесло представление главному врачу больницы с целью устранения выявленных нарушений.

Лишь после этого медучреждение обследовало мужчину и подготовило все необходимые документы. По итогам экспертизы свердловчанину установили I группу инвалидности.