Уралец присвоил более 12,4 миллиона рублей и получил принудительные работы

Уралец присваивал себе миллионы рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге экс-оператор электронных торгов Сергей Иванов присвоил свыше 12, 4 миллиона рублей двух компаний. Свердловчанина приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом информирует пресс-служба судов Свердловской области.

Однако апелляция позволила снизить срок до 1,5 года.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2025 года Сергей Иванов будучи оператором электронных торгов в двух организациях получал доступ к системам банков. Он воспользовался своим положением и перевел деньги на личные счета.

По первому эпизоду он в течение двух месяцев под видом возврата обеспечительных платежей вывел 12,3 миллиона рублей. Из них около 6,2 вернул, чтобы отвести от себя подозрения. Остальным распорядился по своему желанию. Также уралец делал ставки.

По второму эпизоду он перечислял 150 тысяч рублей якобы для оплаты услуг, которые не оказывались. Суд первой инстанции признал его виновным по частям 4 и 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Инстанция назначила два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

- В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба по одному из составов преступления. Также частично погашен долг перед первым потерпевшим, - рассказали в инстанции.

Приговор Сергея Иванова обжаловал его адвокат, а также один из потерпевших и прокурор. Облсуд переквалифицировал действия осужденного по одному эпизоду. Исключил признак использования служебного положения. Тем самым срок был снижен до 1 года 6 месяцев 10 дней принудительных работ. В остальном приговор оставили без изменений.