В Екатеринбурге на пирсе устроили модный показ

Вещи выполнены в единственном экземпляре Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге пирс водно-ландшафтного парка «Атмосфера» превратился в летний подиум. Здесь устроили показ в рамках Недели моды. Так в городском пространстве представили тенденции экологичного и вторичного использования вещей.

Модели вышли на пирс Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На подиум выходили модели в джинсовой одежде дизайнера Стеллы Магафуровой. Вещи имеют необычный крой и выполнены в единственном экземпляре. Деним разных цветов, шляпы и прочие аксессуары делали образы дерзкими А также были представлены вещи уральского апсайкл – бренда. Их креативные решения в пастельных тонах буквально притягивали взгляд.

Так дизайнеры привлекли внимание к теме экологичного использования вещей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнеры создали трендовые пиджаки, а также костюмы. Модели были в жилетках, галстуках. Образы дополняли манишки. Модельеры создали даже клатчи из брюк.

Показ получился запоминающимся Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Красавицы дефилировали по пирсу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП