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НовостиОбщество24 июня 2026 16:38

В Екатеринбурге на пирсе устроили модный показ

В Екатеринбурге модели в джинсовых вещах дефилировали по пирсу
Маргарита РАЗУМОВА
Вещи выполнены в единственном экземпляре

Вещи выполнены в единственном экземпляре

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге пирс водно-ландшафтного парка «Атмосфера» превратился в летний подиум. Здесь устроили показ в рамках Недели моды. Так в городском пространстве представили тенденции экологичного и вторичного использования вещей.

Модели вышли на пирс

Модели вышли на пирс

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На подиум выходили модели в джинсовой одежде дизайнера Стеллы Магафуровой. Вещи имеют необычный крой и выполнены в единственном экземпляре. Деним разных цветов, шляпы и прочие аксессуары делали образы дерзкими А также были представлены вещи уральского апсайкл – бренда. Их креативные решения в пастельных тонах буквально притягивали взгляд.

Так дизайнеры привлекли внимание к теме экологичного использования вещей

Так дизайнеры привлекли внимание к теме экологичного использования вещей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дизайнеры создали трендовые пиджаки, а также костюмы. Модели были в жилетках, галстуках. Образы дополняли манишки. Модельеры создали даже клатчи из брюк.

Показ получился запоминающимся

Показ получился запоминающимся

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Красавицы дефилировали по пирсу

Красавицы дефилировали по пирсу

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Показ у причала привлекал внимание

Показ у причала привлекал внимание

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП