На трассе Екатеринбург – Тюмень после аварии с грузовиком погиб тракторист

Фура влетела в трактор. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

24 июня на трассе Екатеринбург – Тюмень произошла авария. На 224-м километре пути столкнулись грузовик и трактор. По предварительным данным, водитель фуры Volvo ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. Он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с трактором, которым управлял 53-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении по правой полосе. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.

- В результате аварии оба участника были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Впоследствии водитель трактора от полученных повреждений скончался в больнице, - сказано в сообщении.

Установлено, что грузовиком управлял житель Буланаша. Его стаж вождения – 17 лет. Ранее мужчину 52 раза привлекали к ответственности за нарушения. Как показало освидетельствование, уралец был трезв. Водитель фуры рассказал инспекторам, что ехал по крайней правой полосе и не заметил тракториста.

Водитель трактора – житель поселка Троицкий Талицкого района. У него 22-летний стаж вождения. За весь период управления транспортными средствами был оштрафован семь раз. Экспертиза покажет состояние погибшего в момент ДТП.