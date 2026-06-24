В Екатеринбурге байкер попал в ДТП с двумя легковушками

На месте работают экстренные службы Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 24 июня произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев – Азина. Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на дороге. У иномарок видны вмятины и повреждения.

- На перекрестке улиц Челюскинцев – Азина столкнулись две машины и мотоциклист. Его с места аварии забрала бригада скорой помощи. Судя по всему, мужчина в сознании, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

В Екатеринбурге мотоциклист попал в ДТП

Байкера забрала бригада скорой помощи Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- По предварительной информации, столкнулись два транспортных средства автомобиль и мотоцикл. В аварии пострадал водитель мотоцикла. Участник доставлен бригадой скорой медицинской помощи в горбольницу №36 для осмотра и оказания необходимой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Автоинспекторы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.