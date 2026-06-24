Сотни туристов не смогли улететь из Екатеринбурга в Пхукет

Пассажиры заселяются в отель. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге пассажиры авиакомпании Ikar не смогли вылететь рейсом ЕО-3433 в Пхукет. Самолет должен был отправиться в 4:00. Однако вылет был перенесен на 1:00 25 июня. Пассажиры были вынуждены покинуть воздушную гавань. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала пассажирка Кристина.

- Сломался самолет. Теперь авиатехники ждут запчасти из Москвы. Всех 400 человек отправили ждать заселения в отель. Если кто-то не желает ожидать, то они могут отправиться домой и ориентироваться на онлайн-табло, - рассказала «КП-Екатеринбург» Кристина.

Из Екатеринбурга задержали рейс в Пхукет Видео: читатель «КП»

«КП-Екатеринбург» направила запрос в авиакомпанию. На момент публикации ответ не поступил.