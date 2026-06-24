Эксперт спрогнозировал рост спроса на газобаллонное оборудование в РФ

Рост цен на бензин может подстегнуть интерес автомобилистов к установке газобаллонного оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рост цен на бензин может подстегнуть интерес автомобилистов к установке газобаллонного оборудования. Об этом «Абзацу» заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько. Однако он предупредил, что перевод машины на газ связан с серьезными административными и техническими сложностями.

Вот как эксперт оценил ситуацию:

- Думаю, что у людей в головах присутствует мысль о переводе машины на газ, потому что он в три раза дешевле сейчас. Мы будем наблюдать в ближайшее время живой интерес к этому оборудованию».

Но, по словам Валько, установка ГБО требует значительных вложений и прохождения бюрократических процедур, поэтому многие водители не спешат с переоборудованием.

Юрий Валько призвал автовладельцев думать в первую очередь о безопасности, а не об экономии. Он посоветовал выбирать только сертифицированных установщиков и качественное оборудование, напомнив о многочисленных случаях взрывов машин на заправках из-за неисправностей.

По словам эксперта, реакция водителей на ситуацию с топливом разная: пессимисты серьезно рассматривают переход на альтернативное топливо, а оптимисты верят, что проблемы с бензином скоро решатся.