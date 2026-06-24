Свердловские проекты получили гранты на 5 миллионов от Росмолодежи

Восемь проектов свердловчан получили гранты от Росмолодежи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Восемь свердловских проектов получили финансовую поддержку от Росмолодежи. Общая сумма грантов – 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Один из победителей – проект по наставничеству для первокурсников. Это серия короткометражных фильмов о промышленниках Урала, форум, спектакль, мастерская и игра. Еще одним ярким примером стал стал II Городской форум юных активистов «Лидеры нового поколения – 2026», разработанный представительницей детско-юношеского центра «Калейдоскоп» Кристиной Глущук.

Поддержку также получил арт-кампус «Пленэр в горах» Елены Бурдиной. Он представляет собой «заброс» художников в самые живописные места региона. Еще один проект – Иммерсивный аудиоспектакль «Три конца Висима» от автора Андрея Козырева. Спектакль представляет собой маршрут из семи точек, в том числе музей быта и ремесел поселка Висим, исторический трактир Рачителихи и заводская плотина – свидетельство промышленного развития.