На Среднем Урале шесть миллионов человек нашли работу через службу занятости

Миллионы уральцев нашли работу через службу занятости Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центр занятости Свердловской области отмечает 35-летний юбилей. За это время специалисты принимали более 5,9 миллиона посетителей. Ежегодно в регионе трудоустраивают более 100 тысяч человек. Профориентацию устраивают для 80 тысяч свердловчан. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- В области успешно работают 42 учреждения службы занятости, которые оказывают широкий спектр государственных услуг, - рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. - За эти годы служба занятости прошла большой путь: система развивалась с учетом потребностей экономики региона, собственного опыта и лучших практик работы с населением и работодателями.

На базе службы занятости действует сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Им помогают решить вопросы трудоустройства. С начала спецоперации нашли работу 372 бойца, а также 280 членов их семей. Открыть свой бизнес смог 71 ветеран. Также 228 участников спецоперации проходят профессиональное обучение.