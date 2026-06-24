Свыше 300 заявлений подали абитуриенты в Свердловский областной медколледж

Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) продолжает приемную кампанию. За первые три дня его студентами решили стать более 300 человек. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
Самыми востребованными специальностями стали – сестринское дело, лечебное дело, а также стоматологическое дело. Замгубернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что в колледже Екатеринбурга и его региональных филиалах 2 820 бюджетных мест.
- Абитуриенты, заключившие целевой договор с медорганизацией, расположенной в Свердловской области, имеют право на гарантированное зачисление в СОМК. Обязательный срок отработки в медорганизациях региона составляет три года, - говорит Татьяна Савинова.
Как уточняется, большинство поступающих – жители Ханты-Мансийского округа.
Абитуриенты могут подать документы через «Почту России», портал Госуслуг, а также с помощью региональной системы priem.egov66.ru. Обратиться в приемную комиссию можно лично в Екатеринбурге или другом филиале с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00. В пятницу с 9:00 до 16:00. В субботу прием ведется с 9:00 до 14:00.