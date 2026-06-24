СвЖД присоединилась к экологическому проекту по сохранению популяции краснокнижного гребенчатого тритона в Свердловской области

Отбор проб. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога принимает участие в масштабном проекте по сохранению гребенчатого тритона – редкого вида земноводных, занесенного в Красную книгу Свердловской области и других регионов России. Сотрудники Центра охраны окружающей среды СвЖД оказывают помощь уральским ученым в проведении комплексного экологического мониторинга охраняемой природной территории «Природный парк «Оленьи Ручьи», где обитает данный вид земноводных.

СвЖД взяла на себя обязательства провести на базе аккредитованной лаборатории Центра охраны окружающей среды анализ проб поверхностных вод, отобранных в местах обитания гребенчатого тритона. Проект рассчитан на три года; за этот период экологи СвЖД выполнят более 1500 анализов по различным показателям.

Инициаторы проекта по сохранению гребенчатого тритона – Институт экологии растений и животных УрО РАН, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области при поддержке Президентского фонда экологических и природоохранных проектов.

В лаборатории. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога, как ответственный природопользователь, заинтересована в сохранении уникальных природных комплексов Урала и участвует в проекте в рамках реализации мероприятий Экологической стратегии ОАО «РЖД» и соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, заключенного с правительством Свердловской области.

«Оленьи ручьи» – природный парк в Свердловской области площадью 12700 га. На его территории находится более 20 памятников природы. Для посетителей оборудовано несколько пешеходных маршрутов протяженностью от 6 км до 18 км.

В летний период для любителей экологического туризма СвЖД назначает специальный пригородный поезд, который доставляет туристов из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» (о.п. Бажуково) и обратно. Комфортабельный «Орлан» курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям.