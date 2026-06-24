Дожди ненадолго прекратятся в Свердловсой области

Свердловскую область ненадолго оставят дожди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области ненадолго прекратятся дожди. Об этом сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

25 июня осадки еще не прекратятся. Ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь. В отдельный районах возможна гроза, град и туман. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью 10-15 градусов, днем до 25 градусов. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, 14 градусов, днем без осадков, 22 градуса.

26 июня дожди наконец-то прекратятся. Свердловчан ожидает переменная облачность и восточный ветер 3-8 метров в секунду. Ночью 8-13 градусов, днем до 27 градусов. В Екатеринбурге тоже без осадков, ночью 12, днем 24 градуса.

27 июня возможны кратковременные дожди, переменная облачность и северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. Температура ночью 9-14 градусов, днем до 22 градусов, а на востоке – до 27 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков, 13 градусов, днем дождь, 21 градус.