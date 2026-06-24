В Екатеринбург приедут более 800 сильнейших легкоатлетов страны

Сильнейшие легкоатлеты съедутся в Екатеринбург. Фото: предоставлено Центром спортивных мероприятий Свердловской области

В Екатеринбурге с 23 по 26 июля пройдет чемпионат России по легкой атлетике. В соревновании примут участие около 800 лучших легкоатлетов России. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Центре спортивных мероприятий Свердловской области.

Чемпионат России проведут на стадионе «Калинец». В рамках турнира разыграют 44 комплекта наград.

- За последний год в России были обновлены десятки рекордов страны. Многие наши спортсмены подойдут к началу стартов в роли лидеров мирового сезона. Мы с уверенностью ждем новых личных и национальных достижений. Наша задача - создать из турнира масштабное спортивное шоу, которое вдохновит и спортсменов, и зрителей, - отметил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

Чемпионат России включает 23 дисциплины. Разыграют медали в спринте – 100 метров, 200 метров, 400 метров. Средних дистанциях на 800 метров и 1500 метров. Силы испытают и на длинных дистанциях – 5 и 10 километров.

Участникам предстоит барьерный бег в 110 и 400 метров. Легкоатлетов ждет бег с препятствиями на три километра. Бороться за победу будут и эстафетные команды.

Не менее зрелищной частью программы станут прыжки в высоту, а также прыжки с шестом.

Заявлены выступления по толканию ядра, метанию диска, молота и копья. Кроме того на чемпионате будет спортивная ходьба на 10 километров. Пройдет соревнование по легкоатлетическому десятиборью у мужчин. У женщин состоится семиборье.

Торжественное открытие чемпионата пройдет 23 июля. На площадке организуют фан-зону. Зрители смогут участвовать в активностях и получать памятные сувениры.