Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство ЖК на Ботанике

Жители Ботаники добились отмены строительства ЖК Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство ЖК в Ботаническом районе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии. Речь идет об участке на перекрестке улиц 8 Марта – Юлиуса Фучика.

Жители ЖК «Ботаника Грин Хаус» главным преимуществом считают вид на «Ботанический сад УрО РАН». Для многих зеленая зона была основной при покупке квартиры. Участок, на котором планировали построить многоэтажный дом, был выделен застройщиком под парковку, но позднее был продан.

Местные жители боялись, что новый многоквартирник повысит нагрузку на инфраструктуру и лишит полюбившейся зеленой зоны. Ранее жители «Ботаника Грин Хаус» даже обращались с этой проблемой к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Он сообщил, что вопрос будут решать с учетом интересов всех сторон.