Проект екатеринбургского застройщика победил на премии «Urban»

Фото: организаторы премии Urban

Лучшим строящимся комплексом комфорт-класса по УФО по версии Urban Awards стал проект комплексного развития территорий в Екатеринбурге – квартал «НИИ: Наука и искусство». Его возводит строительный холдинг «Атом» в одном из старейших микрорайонов города – Втузгородке. Это квартал со встроенным научным институтом. Ранее на территории квартала были расположены старые корпуса ВНИИМТ, после реализации проекта КРТ научный институт займет в квартале коммерческие площади второго этажа, ученые продолжат свою работу в современных помещениях.

– Работать с историческими, давно сложившимися районами, где есть свои традиции и атмосфера – большая ответственность. Втузгородок отличает мощная энергетика одухотворенности, еще в прошлом веке здесь сформировался научно-производственный кластер с заводом, институтами и культурно-досуговой инфраструктурой. Наша профессиональная задача – сохранить уникальную энергетику, заданную предыдущими поколениями, вдохнуть в любимый горожанами район новую жизнь, обеспечив тем, кто здесь живет и работает, комфорт и новые, актуальные возможности, – считает Данил Кузнецов, коммерческий директор строительного холдинга «Атом».

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

«НИИ: Наука и искусство» представляет собой квартальную застройку со среднеэтажными домами по периметру и высотными доминантами в глубине квартала. Архитектура квартала сочетает эстетику и технологичность. Эксперты премии Urban Awards высоко оценили качество проекта, присудив ему победу в номинации «Лучший проект комфорт-класса в УФО».

Напомним, в 2026 году федеральная премия в сфере жилой недвижимости Urban Awards состоялась в 18-ый раз, торжественное объявление победителей состоялось на площадке форума «Движение» в Сочи. Участие в ней принимают девелоперы со всей страны.