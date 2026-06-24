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НовостиОбщество24 июня 2026 12:00

В Екатеринбурге открыли сбор гуманитарной помощи для жителей Кушвы

В уральской столице открыт пункт сбора помощи для пострадавших от смерча
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге собирают помощь для пострадавших от смерча в Кушве

В Екатеринбурге собирают помощь для пострадавших от смерча в Кушве

Фото: читатель «КП».

В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кушвы, пострадавших из-за смерча 22 июня. Жители уральской столицы могут принести предметы первой необходимости, одежду, постельное белье, средства гигиены.

- Пункт сбора открыт в Екатеринбурге. Все желающие могут принести вещи, по адресу улица Малышева, 31Д, - рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В Кушве также действует пункт сбора помощи для пострадавших. Он располагается во Дворце культуры на площади Культуры, 1.

Напомним, что 22 июня в Кушве из-за мощного смерча были разрушены дома. Город оказался обесточен. Также у местных жителей не было воды. На борьбу с последствиями отправились специалисты профильных министерств.