В Тавде предприятие заплатит вальщику леса 2 млн рублей за тяжелую травму

Суд взыскал с предприятия 2 миллиона рублей в пользу пострадавшего Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тавде суд взыскал с ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания» 2 миллиона рублей в пользу работника, который получил тяжелую травму. Инцидент произошел еще в августе 2021 года на лесозаготовительной делянке в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

- Мужчина был фактически допущен к работе в качестве вальщика леса, однако трудовые отношения надлежащим образом работодателем оформлены не были. Во время трелевки древесины трактором перевозимое бревно изменило траекторию движения и ударило мужчину, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В результате происшествия вальщик получил переломы шейных позвонков с повреждением спинного мозга и другие множественные травмы.

Мужчина долгое время проходил лечение. Однако вскоре ему бессрочно присвоили инвалидность I группы. Теперь он не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя – ему требуются постоянный уход и помощь.

После произошедшего пострадавший подал иск с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Представители «Тавдинской деревоперерабатывающей компании» платить не хотели, указав в суде на отсутствие трудового договора. Однако такой аргумент оказался неубедительным.

Суд встал на сторону мужчины и взыскал с предприятия 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Отмечается, что прокуратура проконтролирует фактическое исполнение данного решения.