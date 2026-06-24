Металлурги поддержали всероссийские соревнования по стрельбе

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Команда спортивного клуба «Демидовский» заняла первое место на шестом этапе Кубка России по компакт-спортингу, проходившем в Нижнем Тагиле. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Москвы, Челябинска, Уфы, Тюмени, Барнаула, Омска, Новосибирска, Нижнего Тагила и других городов. Организаторами этапа выступили Национальная федерация спортинга и спортинг-центр (СЦ) «Демидовский», развивающийся при участии ЕВРАЗа.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Компакт-спортинг – дисциплина стендовой стрельбы, входящая в программу всероссийских и международных соревнований. Стрельба ведется из гладкоствольного оружия по мишеням-тарелочкам, запускаемым из метательных машинок с различных позиций и по разным траекториям. Итоговый результат определяется по сумме точных выстрелов на всех стрелковых площадках.

В командном зачете спортклуб «Демидовский» занял первое место. В категории сеньоров (спортсмены старше 55 лет) представители клуба завоевали все три призовых места. В личном первенстве они взяли второе и пятое места, среди сеньоров - первое и второе.