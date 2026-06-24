В Екатеринбурге будут судить психолога, которая развела девушку на 10 млн рублей

На имущество лайф-коуча был наложен арест. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге перед судом предстанет 34-летняя Дарья Аксенова, обвиняемая в мошенничестве под видом «духовных медитаций». Все произошло в мае 2025 года. Тогда 30-летняя екатеринбурженка через общих друзей познакомилась с обвиняемой, которая практикует различные методики и помогает людям исправить свою судьбу.

- В ходе личной встречи с потерпевшей обвиняемая сообщила о готовности оказать ей психологическую помощь с использованием духовных медитаций для улучшения состояния и физического здоровья последней, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, в период с мая по декабрь Аксенова выманила у клиентки больше 8,5 миллиона рублей.

Однако на этом аферистка не остановилась. Она сообщила отцу девушки о якобы наличии кредита у его дочери. Так, на «погашение долга» обвиняемая получила от мужчины больше 1,5 миллиона рублей.

Теперь Дарью Аксенову обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в особо крупном размере». Уголовное дело будут рассматривать в Академическом районном суде. На имущество обвиняемой был наложен арест.

Отмечается, что потерпевшие подали в суд иски с требованием взыскать с Аксеновой всю сумму причиненного ущерба. Как рассказали в УМВД России по Екатеринбургу, аферистка частично признала свою вину и возместила девушке и ее отцу 1 миллион рублей.