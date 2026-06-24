Перевозчиков Екатеринбурга призвали усилить контроль за состоянием автобусов

В мэрии Екатеринбурга прошло рабочее совещание по теме безопасности движения общественного транспорта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Екатеринбурга прошло рабочее совещание по теме безопасности движения общественного транспорта. Заместитель главы города Александр Толкачев провел его с руководителями компаний-перевозчиков, работающих на территории уральской столицы.

- Безопасность дорожного движения зависит от множества факторов: технического состояния машин, соблюдения правил и культуры поведения на дорогах всех участников движения, - сказал на совещании Александр Толкачев. - Каждый перевозчик должен понимать свою ответственность и уделять этим вопросам постоянное внимание. Только комплексный подход и постоянный контроль позволят нам обеспечить комфортные и безопасные поездки для горожан.

Рассказываем, как прошло совещание.

СКРЫТЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ВОДИТЕЛЕЙ

В ходе встречи представители транспортных предприятий выступили с докладами о мерах обеспечения безопасности.

Например, главный ревизор безопасности движения ЕМУП «Гортранс» Алексей Погорелов рассказал, что на предприятии особое внимание уделяется допуску водителей к работе. Кандидаты сдают экзамены на знание ПДД, проходят полный медосмотр и предоставляют справку о нарушениях и фактах лишения прав. Если все этапы пройдены успешно и транспортная медицинская комиссия выдала разрешение, потенциального водителя направляют на стажировку.

- Для водителей без опыта управления автобусом ее продолжительность составляет 240 часов, но для тех, у кого навык уже есть, срок может быть сокращен, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - Водителей трамваев и троллейбусов готовят непосредственно в учебно-производственном центре «Гортранса».

По данным Алексея Погорелова, каждый день «Гортранс» выпускает на линию 243 автобуса, 154 трамвая и 115 троллейбусов. Все водители регулярно проходят полный медицинский осмотр. Также обязательно проводятся медосмотры непосредственно перед рейсом и после него. То же касается и транспорта – проводятся полные и предрейсовые техосмотры.

Если происходит ДТП, то на предприятии организуют оперативный разбор. Проводятся специальные инструктажи, в ходе которых с водителями разбирают механизм происшествия, объясняют причины и способы его предотвращения. Причем не важно, с каким видом транспорта случилось ДТП – автобусом, трамваем или троллейбусом – информация будет доведена до всех водителей.

Помимо этого представитель «Гортранса» отметил, что на предприятии ведется как скрытый, так и открытый контроль за работой водителей. К нарушителям применяются дисциплинарные меры воздействия.

ПРОВЕДЕНО 2 295 ПРОВЕРОК

Свои проверки в отношении всех предприятий общественного транспорта регулярно проводит и «Центр управления перевозками». Они нацелены на профилактику нарушений на маршрутах и предназначены для контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов.

- С начала года проведено 2 295 проверок, выписано 24,5 тысячи штрафов на общую сумму 101 миллион рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Среди самых часто встречающихся нарушений специалисты отмечают сбои расписания, невыход машин на рейс и неудовлетворительное санитарное состояние подвижного состава.

Также во время встречи заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев призвал руководителей транспортных предприятий усилить контроль за техническим состоянием и чистотой машин и оборудовать подвижной состав камерами наружного наблюдения. Они дополнят те камеры, что размещаются в салоне.

ПОДВЕРСТКА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ НАРУШАЕТ ПДД

Помимо контроля со стороны «Центра управления перевозками» в Екатеринбурге действует механизм гражданского контроля. Если кто-то видит, как водитель автобуса нарушает правила дорожного движения, то он может зафиксировать этот факт на фото или видео и отправить материал на Платформу обратной связи в «Госуслугах». Можно и напрямую обратиться в Госавтоинспекцию.

СКОЛЬКО ПЕРЕВОЗЧИКОВ РАБОТАЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге перевозкой пассажиров занимаются десять организаций. Они работают на 23 трамвайных, 14 троллейбусных и 68 автобусных маршрутах. При этом 39 автобусных маршрутов обслуживают коммерческие перевозчики. Остальное – «Гортранс».