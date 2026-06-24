Трех уральцев осудили за налеты на магазины и ювелирный с ущербом в 5 млн рублей

Суд назначил каждому из преступников от 8 до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор трем мужчинам, которые в августе 2025 года совершили разбойные нападения на сотрудников двух магазинов и ювелирный салон в Ревде.

- Соучастники угрожали сотрудникам магазинов применением насилия, демонстрируя предмет, конструктивно схожий с пистолетом с глушителем, а в целях облегчения хищения ценностей использовали молоток и гаечный ключ, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Поймать банду удалось после нападения на ювелирный магазин в Ревде. Преступники вынесли оттуда 118 золотых изделий и пытались скрыться, однако были оперативно задержаны правоохранителями. Часть похищенного у мужчин изъяли.

Общая сумма ущерба, причиненного в результате всех нападений, составила более 5,3 миллиона рублей.

Суд признал всех троих виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере».

Свою вину уральцы признали лишь частично. Каждому из них суд назначил от 8 до 10 лет колонии строгого режима.

Отмечается, что с них также взыскали по 826 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших, а также компенсацию морального вреда общей суммой 1,8 миллиона рублей.