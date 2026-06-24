В Качканаре виновница ДТП заплатит пострадавшей девочке 300 тысяч компенсации

У девочки после ДТП диагностировали сотрясение и перелом руки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Качканаре виновница ДТП заплатит пострадавшей 8-летней девочке 300 тысяч рублей. Установлено, что днем 1 июня 2025 года женщина за рулем Hyundai Solaris сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ей назначили административное наказание по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и лишил прав на полтора года.

– В результате ДТП ребенок получил травмы, находился на лечении в хирургическом отделении больницы, где был поставлен диагноз – сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней трети левой лучевой кости без смещения отломков, множественные ушибы, ссадины тела, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство направило в Качканарский городской суд иск о взыскании с виновницы ДТП компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, взыскав 300 тысяч рублей.