Врач объяснил, почему аллергии на тополиный пух не существует

Пух собирает городскую пыль, смог и частицы экскрементов животных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом лета улицы городов покрываются тополиным пухом. Многие считают, что именно он вызывает сезонную аллергию. Но на самом деле это не так, рассказала редакции VSE42.Ru аллерголог детской поликлиники Кемеровской областной клинической больницы Евгения Торощина.

- Сам тополиный пух состоит из целлюлозы и не способен вызвать аллергическую реакцию, - объяснила специалист.

Однако он работает как мощный механический переносчик пыльцы злаковых трав и сорняков, которые цветут в то же время. Также пух собирает городскую пыль, смог и частицы экскрементов животных.

Главная причина распространенного заблуждения — сезонное совпадение. Появление пуха приходится на пик цветения луговых трав (тимофеевки, овсяницы, мятлика), которые как раз и провоцируют сильную аллергию. Еще одна причина недомогания — механическое раздражение: крупные волокна пуха, попадая на слизистые, вызывают щекотание и чихание даже у здоровых людей.