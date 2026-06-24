Оплата покупки и применение карты лояльности в одно касание стали доступны клиентам Сбера в супермаркетах «Кировский»

Фото: пресс-служба Сбербанк

В Екатеринбурге и Свердловской области Сбер совместно с сетью супермаркетов «Кировский» запустил сервис, который позволяет владельцам карт лояльности магазина применять их автоматически — в момент оплаты система распознает наличие карты при оплате с помощью Сбера. Для подключения сервиса достаточно при первой покупке предъявить на кассе карту лояльности «Кировского» и оплатить покупку со счета Сбера. После этого карта сохранится в системе и при следующих покупках будет применяться автоматически.

При последующих покупках для начисления и списания баллов клиенту не потребуется называть номер телефона, использовать мобильное приложение или физическую карту лояльности.

Все привилегии по карте «Кировский» применятся в момент оплаты на терминале банка с биометрией. Оплату можно проводить как самыми передовыми методами – «Вжух» или улыбкой, так и картой, QR, NFC.

Сервис стал доступен всем торговым сетям, использующим кассовое программное обеспечение Set Retail — это самое распространенное решение в средней и крупной рознице, что позволит быстро запустить технологию автоматического применения программы лояльности у других торговых сетей.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Мы видим растущий запрос клиентов на простые, удобные и быстрые цифровые сервисы. Новый инструмент Сбера позволяет получать все положенные по программе лояльности скидки и баллы без лишних действий на кассе».

Даниил Скрябин, руководитель программы лояльности и маркетинга ТС «Кировский»:

«В Екатеринбурге и Свердловской области работают более 150 магазинов нашей сети. Оплата покупки и применение карты лояльности в одно касание доступны во всех них. Мы развиваем программу лояльности как часть долгосрочных отношений с покупателями, и новая технология делает участие в ней более комфортным».

Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set, компания CSI:

«Мы все как покупатели предпочитаем быстрое и удобное обслуживание без необходимости открывать несколько приложений. Все, кто хоть раз воспользуются технологией, оценят ее преимущества и скорость».

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