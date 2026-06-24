В Екатеринбурге газовщики перекроют улицу Шишимскую почти на месяц

Улицу перекроют из-за строительства газопровода Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге газовщики почти на месяц перекроют улицу Шишимскую. Движение будет закрыто с 7 по 27 июля на участке между домом №17 на улице Шишимкой и домами №15-18 в переулке Коротком.

– Это связано со строительством газопровода. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Объехать перекрытие можно по улицам Шишимской – Благодатской – Кварцевой. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Напомним, что газовщики также на неделю перекрыли улицу Бордюрную от дома №10 дома №45 по улице Трубачева. В период с 24 июня по 3 июля здесь будут строить газопровод.