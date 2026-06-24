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НовостиОбщество24 июня 2026 8:43

В Екатеринбурге открыли новое пространство реготделения «Движения Первых»

В Екатеринбурге открылся «Дом Первых»
Никита ПРИХОДЬКО
В новом здании разместится региональное отделение движения. Фото: социальные сети Артема Жоги

В новом здании разместится региональное отделение движения. Фото: социальные сети Артема Жоги

В Екатеринбурге 24 июня 2026 года состоялось открытие нового пространства «Движения Первых» – «Дом Первых». В здании будет работать региональное отделение движения. Об этом рассказал полпред в УрФО Артем Жога.

- Открыли сегодня новое пространство, где разместилось региональное отделение «Движения Первых». Пообщались с подрастающим поколением. Говорили о детских мечтах и целях, о наставниках, искусственном интеллекте, любимых местах на Урале, - написал Артем Жога в своих социальных сетях.

Общая площадь нового пространства составила 500 квардратных метров. На открытие «Дома Первых» приехал председатель правления движения, Герой России Артур Орлов, а также губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отмечается, что на Среднем Урале участниками «Движения первых» являются порядка 500 тысяч ребят.