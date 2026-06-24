Семь свердловских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Мария Вахрушева набрала максимальный балл по физике и химии, а Даниил Козлов - по русскому языку и профильной математике. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области число двухсотбальников по промежуточным итогам ЕГЭ выросло до семи. Таких результатов добились выпускники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Певоуральска.

Ученица гимназии №9 Екатеринбурга Мария Вахрушева получила 100 балов по физике и химии. Девушка планирует поступать на направление «Наноматериалы» или «Химическая технология». Выпускник школы № 7 Первоуральска Даниил Козлов получил максимальный результат по русскому языку и профильной математике.

– Ученик Нижнетагильской политехнической гимназии Алексей Кандыбин набрал 100 баллов по физике и профильной математике, а ученик гимназии № 47 Екатеринбурга Лев Шишмаков – по русскому языку и физике, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Лев Шишмаков (слева) набрал 100 баллов по русскому языку и физике, а Алексей Кандыбин - по физике и профильной математике. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Всего в регионе максимальный балл по физике получили 49 человек.

Напомним, что первыми двухсотбальниками стали выпускник школы №36 Нижнего Тагила Максим Шестовских, ученица школы №19 Каменска-Уральского Марина Батурина и Агния Божкова из Уральской специальной музыкальной школы. Они набрали максимальные баллы по русскому языку и литературе.