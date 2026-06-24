В Екатеринбурге таможенники изъяли у предпринимателя 4 тысячи брелоков из Китая

В партии игрушек таможенники обнаружили незадекларированные брелоки. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники обнаружили у предпринимателя больше 4 тысяч незадекларированных брелоков. Изначально на Верх-Исетский таможенный пост из Китая прибыли 17,5 тысячи мягких игрушек для наполнения автоматов типа «кран-машина».

Декларацию на данный товар рассматривал Северо-Западный таможенный пост, который впоследствии отказал в выпуске игрушек и поручил изъять всю партию.

- При перемещении игрушек на склад временного хранения, инспекторы Верх-Исетского таможенного поста обнаружили почти 200 килограммов товара, который не был внесен в декларацию. Им оказались брелоки с изображениями популярных персонажей, - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенники нашли брелоки с изображениями персонажей мультфильмов, аниме и видеоигр. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По словам предпринимателя, которому принадлежит груз, брелоки должны были прибыть в Екатеринбург в рамках других поставок. О том, что его партнеры из Китая решили отправить их сейчас, он не знал.

В отношении ИП возбудили административное дело за недекларирование товаров. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности».

Теперь предпринимателю грозит штраф в размере до двукратной стоимости брелоков с обязательной их конфискацией.