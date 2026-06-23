Свердловские колонии заработали на товарах и услугах 1,7 млрд рублей

11 уральских колоний перевыполнили план Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным ГУФСИН России по Свердловской области, на 19 июня учреждения выпустили товаров и услуг на 1 миллиард 715 миллионов рублей. Это составляет 112% от плановых показателей. Он был установлен в 1 миллиард 530 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- В учреждениях производят корпусную, офисную, мягкую мебель. В том числе швейные изделия, изделия металло и деревообработки, сувениры, товары широкого потребления и прочую продукцию, - рассказали в ведомстве.

В списках перевыполнивших план числятся 11 учреждений. Они достигли показателя на 100% и выше. Речь идет об учреждениях ИК-6, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-26, КП-45, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-53. Также колония – поселение № 66 и и Кировградская воспитательная колония.