В Екатеринбурге около пожарной части сгорела иномарка

Иномарка загорелась на улице Белинского. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге 23 июня вечером загорелся автомобиль. Иномарка полыхала возле пожарного депо, расположенного на улице Белинского. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает очевидец. Столбы огня стремительно охватили черную машину.

- Пожарные были не из этого депо. На место происшествия они приехали буквально за считанные минуты. Хотя это не помогло, и автомобиль попросту выгорел дотла, - рассказал екатеринбуржец Кирилл.

В Екатеринбурге сгорела иномарка Видео: читатель «КП»

В ГУ МЧС Свердловской области напоминают о необходимости соблюдения правил эксплуатации транспорта. В каждом автомобиле должны быть первичные средства пожаротушения.