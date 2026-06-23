В Екатеринбурге в «Салюте» появится музей истории кинотеатра

В креативном кластере появится музейное пространство и киноклуб. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в молодежном кластере «Салют» в честь 70-летия кинотеатра создадут музейно-выставочное пространство. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- В представлении екатеринбуржцев «Салют» - это имя кинотеатра. Наши сотрудники провели исследование и обнаружили, что впервые современное название прозвучало 22 июня 1956 года. До этого кинотеатр носил имя «Международного юношеского дня», или «МЮД». Еще раньше тут размещался один из старейших кинотеатров - «Художественный». Мы бережно сохраняем историю и артефакты, - говорит глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Музейное пространство откроется здесь уже во второй половине этого года. К тому же, здесь создадут киноклуб. В нем будут показывать архивные, а также современные фильмы.

В самом молодежном кластере создадут новые помещения для мастер – классов на втором этаже. Подрядчики приведут в порядок фасад, сделают крышу. Приведут в порядок также прилегающий сквер на улице Толмачева.