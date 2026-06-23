Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 13:56

В Белоярском 3-летней девочке, которую покусала собака, заплатят 50 тысяч

В Белоярском девочке заплатят 50 тысяч за нападение собаки
Екатерина ГАПОН
Девочке, на которую напала собака, заплатят 50 тысяч компенсации

Девочке, на которую напала собака, заплатят 50 тысяч компенсации

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белоярском районе 3-летнюю девочку покусала собака, и прокуратура через суд взыскала компенсацию. После проверки установлено, что 31 декабря 2025 года девочка вместе с родителями находилась в магазине. При выходе на улицу ребенка за руку укусила собака – ее оставили на привязи без намордника.

– В результате произошедшего малолетняя получила телесные повреждения в виде укушенной раны пальца правой кисти. Ребенку оказана медицинская помощь, проставлены необходимые вакцины, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании с хозяйки собаки в пользу пострадавшей девочки компенсации морального вреда. Белоярский районный суд удовлетворил иск, взыскав с нее 50 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.