Денис Паслер дал сутки на восстановление крыши детсада в Кушве

Денис Паслер дал сутки на восстановление крыши детского сада в Кушве. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился в сжатые сроки устранить последствия смерча в Кушве. Он озвучил задачи по восстановлению объектов на заседании оперштаба. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В течение суток необходимо восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6. Она была повреждена на 25%. Специалисты восстанавливают связь, электроснабжение. В том числе подачу газа в дома, которые к этому готовы, - говорит Денис Паслер.

Он добавил, что волонтеры уже работают с жителями, снабжают их питьевой водой. Разбором завалов деревьев занимаются лесники. Также с контейнерных площадок будет оперативно вывозиться мусор.

Пострадавшим уральцам помогут с восстановлением утраченных документов.

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