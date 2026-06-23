В Кузбассе мать оставила семилетнего сына в раскаленном авто, ребенок умер

СК предъявил обвинение маме мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштагольском районе Кемеровской области 17 июня местная жительница оставила своего 7-летнего сына в личном автомобиле при температуре воздуха выше +26 градусов. Женщина ушла по делам, а когда вернулась, обнаружила мальчика без сознания, пишет vse42.ru.

Ребенка срочно доставили в больницу. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но 21 июня мальчик скончался от теплового удара, сообщили в Следкоме Кузбасса.

Вот как в ведомстве квалифицировали действия женщины:

- Жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СК.