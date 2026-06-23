Власти Екатеринбурга изменят направление трех трамваев

Три трамвая изменят свои маршруты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга планируют увеличивать количество курсирующих трамваев и изменить направление трех трамвайных маршрутов.

Трамвай №12 «Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ» перенаправят на конечную остановку «Шарташ». Изменение позволит исключить дублирование маршрутов и улучшить обслуживание пассажиров на улице Блюхера. В этом направлении планируют выпустить 8 дополнительных трамваев.

Отмечается, что на отмененном участке продолжат курсировать трамваи №8, 13, 15 и 23, а также автобусы № 49, 54, 054, 61, 77, 82 и 94.

Трамвай №16 «Волгоградская – УрФУ» планируют перенаправить в Академический район до остановки «Академика Парина» и продлить его до остановки «40 лет ВЛКСМ». Такое решение улучшит обеспеченность Академического района транспортом и микрорайона ЖБИ. На этот маршрут выпустят 7 новых «Касторов».

Трамвай №19 «Машиностроителей – Волгоградская» перенаправят по улицам Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей и до остановки «Площадь 1-й Пятилетки». Кроме того, на линию выпустят новую машину. Изменения повысят транспортную связь между микрорайонами.