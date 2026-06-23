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НовостиОбщество23 июня 2026 12:57

HR-эксперт назвала размер доплаты за работу во время отпуска коллеги

Эксперт рассказала, кому положены выплаты за чужую работу в отпуск
Евгений БУЛГАРИН
Размер компенсации определяют по соглашению сторон и закрепляют в локальных актах компании

Размер компенсации определяют по соглашению сторон и закрепляют в локальных актах компании

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Работодатель обязан доплачивать около 30% сотруднику, на которого временно переложили обязанности ушедшего в отпуск коллеги. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщила HR-эксперт Оксана Волкина.

Однако претендовать на дополнительные деньги могут не все. Ключевое условие — официальный трудовой договор. Если человек работает по гражданско-правовому договору, нормы Трудового кодекса на него не действуют, пояснила Волкина.

Вот как эксперт объяснила механизм выплат:

- Если обязанности временно отсутствующего сотрудника распределяются между другими работниками, и они выполняют дополнительную работу без освобождения от основной, то, согласно статье 151 Трудового кодекса РФ, им положена соответствующая доплата.

Размер компенсации определяют по соглашению сторон и закрепляют в локальных актах компании.